Quoi qu’il en soit, et fidèle à la tradition, la compagnie Saint-Fiacre sortira ce premier dimanche de mai dans les rues de Tarcienne. Elle ouvrira donc les 14 marches que compte l’entité de Walcourt sur son territoire. Cette marche compte parmi la quinzaine d’événements reconnus au patrimoine culturel et immatériel de l’Unesco.

Pour ce qui est des temps forts du week-end, signalons le départ de la compagnie ce samedi 30 avril à 13h30 devant l’église. Dimanche, la messe en l’honneur de saint Fiacre sera célébrée à 9h30 et le départ de la procession, accompagnée par l’Harmonie royale Saint-Michel de Gerpinnes, est prévu à 11h. La rentrée à l’église est prévue à 12h30. L’après-midi, départ vers le cimetière à 15h15 et rentrée de la compagnie au centre à 20h. Il va de soi que les festivités se poursuivront ce lundi 2 mai durant toute la journée.

Agenda des marches

Voici l’agenda des autres marches qui défileront dans les différents villages de l’entité de Walcourt jusqu’à la fin du mois d’août: Pry (Sainte-Remfroid), le 8 mai, Tarcienne (Sainte-Rolende), les 5 et 6 juin (dimanche et Lundi de Pentecôte), Walcourt (Trinité), 12 juin, Walcourt (Saint-Sacrement), 19 juin, Gourdinne (Saint-Walhère), 19 juin, Laneffe (Saint-Eloi), 26 juin, Thy-le-Château (Saints Pierre-et-Paul), le 3 juillet, Somzée (Notre-Dame de Beauraing), le 10 juillet, Fraire (Saint-Ghislain), le 17 juillet, Berzée (Sainte-Marguerite), le 24 juillet, Vogenée (Saint-André), le 7 août, Chastrès (Saint-Roch), le 15 août et Yves-Gomezée (Saint-Laurent), le 28 août.