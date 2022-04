Objectif atteint pour les nouveaux commerces du zoning de Couvin

Cécile Vanhove, gérante du magasin TACO Fashion: "Je ne travaillais pas auparavant pour cette enseigne et j’ai eu la proposition d’y travailler. J’ai bien sûr accepté, d’autant plus que j’habite Couvin. Nous sommes très contents de cette première année car nous avons atteint tous nos objectifs et nous espérons les dépasser cette année. On ne peut pas nier qu’au départ les problèmes de circulation nuisaient à l’attractivité du centre commercial, mais maintenant que les feux rouges ont été mieux réglés, on voit une nette différence et les clients attendent beaucoup moins longtemps pour sortir du site. On attend bien entendu avec impatience une ouverture totale du zoning commercial. On espère que "La Couvinoise" va continuer à organiser des événements comme ceux-ci. Cela nous apporte beaucoup et aide à nous faire connaître."