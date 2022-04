L'emploi partagé en Entre-Sambre-et-Meuse: un coup de main pour l'agriculture

L’initiative de la soirée organisée par la Botte Paysanne mardi dernier, s’intégrant dans le projet de Chaîne Alimentaire Durable Intégrée porté par Charleroi Métropole, avait donc un intérêt particulier pour les exploitants et coopérateurs de la Botte du Hainaut.

Quelques-uns ont répondu à l’appel, et ont pu échanger sur les diverses formes d’emploi et notamment l’emploi partagé dans l’agriculture.

Un employé ou ouvrier travaillant pour deux, trois ou quatre employeurs différents afin de répondre aux besoins des uns et des autres; le tout chapeauté par une structure associative ou coopérative: la formule parait séduisante mais soulève aussi pas mal de questions. Pour y répondre, il y avait, réunis au siège de la Botte Paysanne à Sivry, la division Agro-Emploi de l’ASBLDéveloppement en Botte du Hainaut, le groupement d’employeurs agricoles Paysans Artisans (GEPA), le Service de Remplacement Agricole soutenu par le ministère de l’agriculture, et le secteur Agreen-Job de la MireEsem. Chacun y a présenté ses activités et leurs particularités.

Il y a été question de la stabilité qu’offre un emploi partagé, tant pour l’employé ou ouvrier ainsi salarié, que pour l’agriculteur, qui par ce système le soulageant du volet administratif de l’emploi, peut aussi bénéficier de l’expérience cumulée dans plusieurs exploitations. La plus grande difficulté de l’emploi partagé dans l’agriculture reste le recrutement. Le coût, la flexibilité, le peu de soutien public au financement ou encore la formation ont suscité d’intéressants échanges. Ceux-ci ont mis en évidence la nécessité pour chaque opérateur de s’entendre plus régulièrement pour faire connaître et progresser cette formule d’emploi partagé. Les interlocuteurs présents à Sivry se retrouveront d’ailleurs mardi prochain à Florennes, pour informer les producteurs agricoles de la région.

Mardi 3 mai à 20h, à la coopérative CoopESEM, 76 rue Ruisseau des Forges à Florennes. Infos: info@labottepaysanne.be ou 0470/31.62.76.