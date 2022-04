Le bon cap pour les Finances à Ham-sur-Heure-Nalinnes

Précédemment, la conseillère Cap Communal avait interpellé l’échevine des Finances, Catherine De Longueville et la cheffe du services finances, Estelle Dupuis, sur les modifications majeures intervenues dans les comptes en dehors de tout ce qui a trait à la crise sanitaire. "Nous subissons un retard sur l’enrôlement de certaines taxes en raison d’un transfert de compétences du fédéral à la région. Ce n’est pas très grave en soi puisque nous inclurons cette somme lors d’une modification budgétaire mais ce retard fausse effectivement les chiffres" , réagit l’échevine des Finances.

Yves Escoyez (Cap Communal) s’inquiète à son tour des citoyens qui auront des difficultés à payer leurs impôts en raison des conséquences liées à la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. "Est-ce que vous prévoyez de réduire certains projets pour pallier une éventuelle baisse des recettes?" , demande-t-il. "Depuis que je fais de la politique, ma philosophie n’a pas évolué: une commune doit adapter sa politique à ses moyens" , réplique le bourgmestre Yves Binon.

Des conseils communaux aléatoires

L’autre point de désaccord entre le MR et le groupe Cap Communal portait sur l’octroi d’une délégation au Collège communal en matière de marchés publics relevant du service extraordinaire et dont le montant n’excède pas 15000 € HTVA. "Nous voterons contre ce point car la tendance de la majorité est de minimiser le rôle du conseil communal et ce n’est pas une bonne chose pour la démocratie" , explique Isabelle Druitte.

L’échevine en charge des marchés publics répond que cette décision a comme seul objectif de gagner en efficacité au niveau des procédures. "Les délibérations du collège font l’objet d’un procès-verbal que vous pouvez consulter" , précise Catherine De Longueville. Le groupe Cap Communal lance une piste: planifier les conseils communaux à l’avance et en organiser un chaque mois. Pour Isabelle Druitte, les conseils communaux sont aléatoires et parfois trop espacés.

"Fixer des dates à l’avance, c’est la possibilité de se retrouver avec un dossier non prêt que l’on doit reporter à la séance suivante. Nous respectons la loi en organisant 10 conseils communaux par an. Il n’y a pas de volonté de réduire le pouvoir du conseil communal" , conclut le mayeur Yves Binon.