La Commune de Florennes soutient les initiatives citoyennes

Plusieurs points concernent le patrimoine communal dont la vente d’un bâtiment à proximité de l’école d’Hanzinelle. L’échevin Quentin Massaux déplore que l’état de l’un des appartements est si déplorable que 12000 euros seront nécessaires pour le désinfecter. On apprend aussi que les arriérés de loyer s’élèvent à plus de 30000 euros! La décision est prise de vendre le "bien".

Le bourgmestre se réjouit par contre de l’achat, à moins de 180000 euros, d’un terrain à l’arrière de Parc des Ducs qui permettra de faire progresser l’aménagement du centre de Florennes, en ouvrant l’accès au parc par la ruelle du Passage Oublié.

L’échevin Antonin Collinet apporte également de bonnes nouvelles, au niveau du tourisme cette fois. Avec l’aide du CGT à hauteur de 60%, cinq aires de pique-nique seront aménagées dans l’entité, à proximité du réseau points-noeuds.

Grégory Chintinne, échevin de l’enseignement, se réjouit également: "Dès le début, l’objectif du collège a été de mettre les bâtiments communaux en conformité. 50000 euros TVAC seront investis pour le matériel électrique dans les écoles communales"

À l’issue du conseil, le bourgmestre a demandé que les municipalistes se regroupent pour lancer un appel au secours à la Région Wallonne. La catastrophique explosion des coûts risque de mettre à mal les Communes et, par conséquent, tout le secteur de la construction.

Le conseiller communal Robert Mouchet s’inquiète du planning des travaux à Morialmé. Le bourgmestre rappelle que la Région Wallonne gère les aménagements et souligne que des difficultés majeures ont été signalées à hauteur du mur du château: "Un ingénieur en sécurité a confirmé que le mur et la chapelle constituaient un danger et que le personnel ne peut pas travailler à proximité." La Justice doit se prononcer prochainement sur la question. En attendant le planning est imprévisible.

La présidente du Conseil de l’Action sociale annonce, elle, que le déménagement de la maison de repos aura lieu les 13, 14 et 15 septembre.