Musique régionale, mets du Vietnam: ils créent le Nouilles stock Festival à Senzeilles

"Les musiciens joueront dans mon garage et je placerai un petit chapiteau contre ma façade, où le public pourra se tenir" , nous explique-t-il en mesurant les distances par de grands pas pour nous figurer l’installation.

Nous sommes aux numéros 79 et 80 de la rue Trieu du Loup. C’est un endroit que les gourmets du coin connaissent bien. C’est là que Ha Pham Thi Ngoc, son épouse depuis 2014, tient un snack vietnamien depuis octobre 2020. Nems et nouilles y sont dégustés à emporter ou sur des petites tables métalliques parfois disposées en terrasse.

Ha est plutôt silencieuse. Volubile, son mari décrit ses talents aux fourneaux: "Quand elle est arrivée ici en Belgique en 2014, elle n’a pas voulu rester inactive. Elle a ouvert un salon de massage, puisque c’était son activité là-bas. Puis un jour, des voisins l’ont convaincue de proposer ses nems lors d’un marché de Noël du village. Elle a finalement accepté et, le soir même, tout avait été vendu à 21 heures. Les gens ont adoré. De fil en aiguille, elle en a préparé pour des amis, puis nous avons acheté un food-truck pour participer à des événements. Finalement, elle a ouvert un snack dans une partie de la maison. Elle propose des massages les lundi et mardi et le reste de la semaine, elle ouvre le snack en soirée et à midi le week-end."

La gastronomie n’a pas eu raison de la passion de Pascal Delauvaux: la musique.

"Je suis un passionné, même si je ne suis pas musicien, nous explique Pascal Delauvaux. Depuis 1975, j’écume des événements avec ma sono. J’ai notamment animé les fêtes 1900 de Philippeville pendant des années. J’étais animateur sur radio Plateau, une radio libre de Philippeville, au début des années 1980. J’ai toujours rêvé d’organiser un événement rassemblant des groupes de la région. Nous avons décidé de mêler nos deux passions et d’appeler cela le "Nouilles stock festival", en clin d’œil au célèbre Woodstock."

Le programme du festival

L’affiche de cette première édition est déjà bien fournie, uniquement en artistes régionaux.

Le jeudi de l’Ascension, le 26 mai, Pascal Fortuné ouvrira le bal à 12h30. Chanteur-batteur, ce Beaurinois proposera un répertoire de tous les styles musicaux, pour tout public.

Au soir, à 20h30, les Charlise Angel’s interpréteront des variétés françaises et anglo-saxonnes. Au micro, notamment, Élise Toussaint, institutrice locale et choriste du groupe cover Pilgrims.

Vendredi 27 mai, la soirée sera animée par Target , un groupe de pop-rock composé de Walcouriens et de Chimaciens. Ils joueront dès 18h et seront suivis dès 20h30 par Mahingan , un duo guitare-chant acoustique et folk.

Samedi, la fête reprendra à 12h30 avec Mister Bibi , bien connu à Cerfontaine.

Au soir, Pascal Delauvaux annonce le clou du festival avec Magmass , un groupe qui proposera de la pop-rock sur le thème du Vietnam, avec costumes, accessoires et musique sur le thème du film "Good Morning Vietnam".

La nuit sera courte, grâce à DJ Ludo X , venu de Matagne.

Enfin, la journée du dimanche 29 mai commencera à 12h30 aussi, avec Jean-Pierre Romain , le Florennois du Passage oublié, qui proposera des standards de la chanson française et internationale.

Il sera suivi à 15h de Magic Aldo , un spectacle de magie, puis de la prestation de François et Crescendo, un coach vocal taminois. Deux DJ, Jérôme B et Danidan , clôtureront le festival avec des tubes des années 80.

Tout au long du week-end, Ha cuisinera des spécialités vietnamiennes qui seront servies par la fenêtre de la maison, à côté de la scène "garage".

Pascal Delauvaux la joue humble: "J’ignore à quoi m’attendre. Il y aura peut-être 50 personnes par moments, puis 100 à d’autres, on verra" .

Toujours est-il qu’il vaut mieux avoir des nouilles en stock, en effet…

Rue Trieu du Loup à Senzeilles, entrée gratuite.