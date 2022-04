"Cette convention prévoit le versement immédiat d’une provision qui s’élève à 4% de la valeur de ces quatre parcelles, a expliqué le bourgmestre Baudouin Schellen au conseil communal. Dans trois ans, si cette dame n’a pas acheté les lots, nous gardons cette provision. Si elle souhaite les acheter, elle peut le faire en 2025, au prix du moment."

Cette investisseuse, qui semble agir à titre privé, compte y bâtir des gros œuvres fermés passifs, qu’elle revendra ensuite. "Et c’est là que son projet nous a semblé intéressant. Cela pourrait offrir l’opportunité, à des gens de la région, d’acquérir un gros œuvre fermé en ossature bois, puis de l’aménager à leur goût et selon leurs moyens. Cela nous semble mieux qu’une autre demande que nous avions reçue précédemment et que nous avons refusée, où un investisseur flamand s’est présenté pour acheter 40 lots. Notre idée était qu’il voulait vendre 40 bâtiments identiques en maison de vacances à des gens venus du nord. Or, ce que nous voulons au Bois Banné, c’est une population mixte. Il peut y avoir des secondes résidences, mais il doit aussi y avoir des familles, issues de la région. C’est nécessaire pour la vie du village, pour le maintien de l’école, des commerces, etc."

On constate, tant dans le non verbal que lorsqu’il prend la parole, que le leader du groupe Pour, Jean-Marc Delizée, acquiesce à cette argumentation du bourgmestre. Mais à côté de son groupe, Delphine Lebon, indépendante, n’a pas du tout le même avis. Or, elle est la clé de voûte d’une opposition devenue majoritaire au conseil grâce à sa voix. "Je ne vois pas l’intérêt de bloquer un projet et pas l’autre. Pourquoi signer avec elle et pas avec l’autre investisseur?"

Baudouin Schellen essaie d’argumenter: "Ici, il s’agit d’un projet immobilier modéré, de six logements en tout, à vendre à des gens de la région, face à un autre qui consistait à vendre 40 habitations à des gens venus d’ailleurs, pour de la seconde résidence… Cela nous offre par ailleurs une quasi garantie de vendre quatre lots dans trois ans, alors que l’on ignore quelle sera l’évolution du marché immobilier, vu le contexte actuel."

Rien n’y fait, Delphine Lebon ne s’en laisse pas convaincre et Karim Fattah (Pour) demande une suspension de séance. Après de longues discussions, l’opposition revient à table et s’abstient. Seul Jean-Marc Delizée prend la parole: "Il faudra voir ce que cette dame fera de ces six lots et être prudent. On doit être attentif à une mixité de population au Bois Banné en effet." Il réclame en outre qu’une partie des 60 lots restants soit consacrée à du logement social acquisitif.