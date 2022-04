Les Amis enfin Réunis à Morialmé

Le troisième anniversaire est celui de la mutation de l’harmonie en un ensemble musical hybride, sous le vocable de Royal Harmony Jazz Band . Cette formule connaît un succès indéniable, tantôt en concert, tantôt en accompagnement d’activités associatives.

Le concert donné dimanche a été d’une qualité remarquable, pour le plus grand bonheur du public mélomane présent. Sous la direction de Christophe Cabut, les 25 musiciens et chanteur ont interprété vingt-deux œuvres classiques des années 50-60 et plus anciennes, notamment de l’époque 40-45. Ces dernières, a souligné le chef de musique: "… sont un prélude au prochain concert qui sera donné à Saint-Aubin ce 15 mai dans le cadre des commémorations patriotiques."

À l’occasion de la fête de la musique, un autre rendez-vous est donné à Florennes le 24 juin, dans le parc de la Résidence Degrange, pour un concert commun avec l’Harmonie Royale Sainte-Cécile.