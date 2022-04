Concert de printemps des fanfares royales au centre culturel à Nismes

Samedi dernier, les fanfares royales de Nismes ont repris leurs bonnes habitudes d’avant le Covid. En effet, depuis deux ans, les concerts avaient été supprimés. Sous la direction de Philippe Delcroix, ceux-ci ont proposé à la bonne soixantaine de mélomanes rassemblés dans le centre culturel un programme musical très apprécié. On notera à ce propos notamment China March de R. Allmend, Medusa de R. Finn pour clôturer avec Traumreise Griechenland de Studnitzky. Le président des fanfares royales, Alain Bouko, était particulièrement ravi de cette belle reprise. En effet, malgré la crise sanitaire, les fanfares royales ont gardé le même nombre de musiciens et l’ont même augmenté légèrement. De plus, cette année, il y a parité hommes-femmes dans l’ensemble musical.