Une pédagogie innovante à l’athénée de Beaumont

" Il s’agit d’un projet Erasmus + mené avec quatre autres écoles, en Espagne, en Italie et en France, explique Maria Pilar Carilla, professeur d’espagnol à l’athénée, à l’initiative du projet. Il encourage les innovations éducatives et redonne du souffle et de l’inspiration, aux enseignants comme aux élèves. L’enseignement est encore trop souvent enfermé dans ses murs; ici, nous avons l’occasion de travailler avec des professeurs d’autres pays, d’autres cultures, qui ont d’autres pratiques. Ce partage nous enrichit ". Les échanges entre établissements ne se cantonnent pas à l’apprentissage de l’espagnol, langue véhiculaire de cet Erasmus +, mais impactent aussi d’autres cours comme l’anglais, les sciences sociales, l’histoire ou encore l’audiovisuel. Les compétences ainsi sollicitées débordent de la seule scolarité. Après "Aprendre con emocion (es)", "El patio de Babel", le projet en cours pour les années scolaires 2021-2023 "Bibliotecas Humanas" a pour objectif de casser les préjugés, valoriser les différences en permettant aux jeunes de s’inspirer d’expériences positives vécues par des adultes qui ont réussi à mener à bien leurs envies, leurs rêves, leurs projets.

Le récent voyage à Séville a permis aux rhétos de s’imprégner d’une autre culture, mais aussi d’aller à la rencontre d’ONG œuvrant dans l’alphabétisation, l’aide aux migrants… En écho, de retour à Beaumont, l’expérience a été partagée aux classes inférieures qui entament ce parcours d’éveil de deux ans. Et mardi dernier, une première "bibliothèque humaine", bien réelle après deux expériences virtuelles, était installée dans la salle de sports de l’établissement pour les élèves de 4eannée. Par petits groupes, ils ont pu échanger avec le journaliste sportif originaire de Chimay EbyBrouzakis, atteint par la polio lorsqu’il était enfant, Wendy Fimiani, thudinienne finaliste de Miss Belgique, la journaliste Isabelle Salesse, conceptrice de l’émission "Alors on change" sur la RTBF; l’échevin beaumontois Pierre-Émile Tassier; Mary, une jeune femme atteinte de mucoviscidoseou encore Sylvie Thibaut, écrivaine, rappeuse, qui a fait d’une histoire familiale difficile une force. Six personnes, six "livres humains" que les étudiants ont écouté avec intérêt et émotion. Une rencontre qui se prolongera par une émission conçue avec la section audiovisuelle et prochainement diffusée sur Radio Salamandre, ainsi que par la création d’un "lapbook", un livre-objet ou livre-animé, décoré et personnalisé avec des mots, dessins, souvenirs organisés de façon ludique pour en faire un outil d’échanges avec leur classe. Un outil vivant et inspirant, à l’image des "livres humains" rencontrés.