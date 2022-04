Tarcienne: un auteur de projet pour transformer la cure en crèche

La Ville de Walcourt projette de transformer l’ancienne cure de Tarcienne en un lieu d’accueil de la petite enfance au rez-de-chaussée et en logements aux 1eret 2eétages. "Nous avons déjà obtenu le subside Ureba et, selon la responsable de l’ONE qui est venue visiter les locaux, nous pourrions obtenir un second subside pour la crèche dans le cadre du plan Cigogne 2", annonce Nathalie Leclercq (PS), l’échevine de la Petite enfance. Le dossier de l’extension de l’administration communale est revenu sur la table du conseil de ce lundi soir. "Lors d’un précédent conseil, nous avons voté une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le BEP dans le cadre de ce projet. Ce soir, c’est un avenant à cette convention que nous vous proposons de voter. En effet, suite à un appel à projets émanant du ministre wallon des Pouvoirs locaux, nous avions besoin d’audits énergétiques, des métrés du bâtiment et de certificats PEB. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de voter cet avenant ce soir", justifie Philippe Bultot (MR-EC), l’échevin en charge du patrimoine communal. "Si tout se déroule normalement, nous devrions présenter le cahier des charges du projet lors du conseil du mois de mai ou au plus tard lors de celui du mois de juin", annonce-t-il. "Dans le but, justement, de pouvoir réagir rapidement lorsqu’un appel à projets est lancé par le SPW, nous vous proposons d’adhérer à la centrale d’achat du BEP relative à la réalisation d’audits Ureba et quickscan", poursuit l’échevin de la Transition énergétique, Nicolas Preyat (MR-EC). Cette adhésion coûtera 750 € HTVA à la Ville.