Pourtant, Chantal Colard, leur directrice, l’avoue franchement: elle ne sait pas jardiner. Mais elle a reçu, dans le cadre de ce projet, l’aide précieuse du Groupement d’Action Locale, le GAL Entre-Sambre-et-Meuse, porteur dans sa zone des cantines durables de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Diverses actions de sensibilisation ont déjà été organisées depuis trois ans. Les enfants ont d’abord redécouvert la pomme belge, puis le potage en guise de collation, avant de découvrir une cantine en circuit court, depuis cette rentrée.

Cette dernière étape est sans doute la plus difficile à franchir dans un établissement scolaire, tant de mauvaises habitudes ont été prises depuis des décennies, a priori par facilité et par souci d’économie.

Pourtant, Chantal Colard l’assure: le prix des repas n’a pas augmenté depuis ce passage au circuit court. Avec le GAL, tout a été calculé pour rendre cette expérience possible.

"En fait, on s’est rendu compte que les écoles ont tendance à servir trop de viande, ce qui n’est pas meilleur pour la santé et qui coûte plus cher, nous explique Lucas Polomé, du GAL ESEM. Nous avons donc recalibré les menus avec plus de légumes, moins de viande, et des portions adaptées aux âges des élèves."

Résultat: moins de gaspillage et un coût global qui reste identique, alors que les ingrédients, désormais, sont obtenus auprès de coopératives de la région.

Du circuit ultracourt

L’étape ultime de la démarche a été franchie cette semaine dans l’ancien potager des religieuses, face à l’établissement. "Vendredi, il n’y avait encore rien sur place, nous explique Chantal Colard. Mais du week-end, un papa est venu placer des billes de chemin de fer pour délimiter des bacs de culture. Au cours de gym, les enfants ont versé des brouettes de terre pour les remplir et, ces mardi et jeudi, les classes passent les unes après les autres pour les cultiver."

Ce mardi, les élèves semblaient prendre plaisir lors de cette leçon en plein air, à cultiver ou à préparer le compost qui amendera la terre par la suite. Un troisième atelier permettait de relier les légumes à leur saison et à leur région d’origine.

Épinards, salades, choux et autres courges ont été plantés et semés. Les têtes blondes devront apprendre à les entretenir, notamment lors des temps de midi. Les enfants seront relayés par des bénévoles durant l’été.

"Nous avons de la chance: notre cuisinière a de suite embrayé.Durant cette période actuelle qui est plutôt creuse au niveau des légumes, elle compte sur ce qu’elle a congelé à la fin de l’année dernière, explique la directrice de l’établissement. Cet été, elle viendra donc récolter les productions maison pour les conditionner en vue de l’année scolaire prochaine." Saint-Materne aura alors bouclé la boucle vertueuse du circuit court, directement de la terre à l’assiette.