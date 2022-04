Chimay rend hommage aux aviateurs abattus le 22 avril 1944

Après l’allocution et le rappel des faits de l’échevin Éric Biard, une minute de silence et le dépôt de gerbes de fleurs ont précédé la sonnerie du Last Post et l’interprétation des hymnes nationaux belge et américain.

Dans le bois de la Champagne, une stèle commémorative rappelle désormais les événements de ce 22 avril 1944: " Il est environ 8h du matin, des clameurs sauvages s’élèvent à proximité de la cabane qui abritait les aviateurs américains, les lieutenants Robert Benninger et Georges Eike, les sous-officiers Orian Owens, Charles Nicholas, John Pindrock, Billy Herish, Vincent Reys et John Grimborski et le jeune Henry Fontaine, venu apporter de la soupe. La baraque est cernée et les occupants sont arrêtés et conduits pour interrogatoire dans les locaux de l’école communale de Chimay, occupée par les troupes allemandes. Peu de temps après, ils sont reconduits sur les lieux de leur abri détruit par l’explosion de grenades. Là, mains liées dans le dos et fortement escortés par la Gestapo, de membres du Borinage de la garde wallonne et soldats allemands, les aviateurs sont répartis en 4 groupes. Tout à coup, ils sont projetés au sol d’un coup de pied dans le dos et sont lâchement abattus à coups de revolver. Pourtant, deux des aviateurs portaient encore leur uniforme de lieutenant. "

Ce sont les informations de l’historien local, Jacques Lalot et des membres de la DNF qui ont permis de retrouver l’emplacement exact du refuge: "L ors d’un entretien avec Paul Delahaye, qui créa l’Association du Devoir de Mémoire de Momignies, j’ai eu l’occasion de rencontrer Warren Call, un aviateur qui avait quitté le refuge peu avant ce 22 avril. Il m’avait donné beaucoup de détails sur la cabane, ses dimensions, son équipement, leur vie quotidienne, etc. Après en avoir discuté avec Philippe Peiffer, de la DNF, il a pu trouver son emplacement exact. "

Chaque fois présent depuis son affectation en Belgique lors des cérémonies commémoratives, c’est avec émotion que le Lieutenant-colonel, Kévin Coughlin, commente la commémoration: " Ce que j’apprécie beaucoup ici mais également dans toute la Belgique, c’est la volonté des gens de maintenir cette mémoire vivante. Aux USA, il y a bien des musées mais nous n’avons pas connu directement comme vous les atrocités de la guerre, ce n’est pas la même chose même si de nombreuses familles ont été touchées par la mort d’un proche. Chaque fois que j’évoque cela autour de moi, c’est toujours ce sur quoi je m’attarde. Et lorsque je serai affecté à un autre poste de commandement, c’est le message que je délivrerai également, ce désir d’honorer la mémoire de tous ceux qui ont été touchés dans leur chair durant cette guerre ." Il est à noter qu’un Chemin de Mémoire, au départ de la Chapelle du Sacré-Cœur aux Haies de Saint-Remy, sera tout prochainement balisé et ponctué de panneaux explicatifs concernant les dramatiques événements qui s’y sont déroulés