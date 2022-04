Walcourt: des cours de remédiation en math et français cet été

L’ordre du jour du conseil communal de Walcourt de ce mois d’avril était assez léger. Dix-neuf points en constituaient le menu. Parmi ceux-ci, épinglons l’opération "Plaisir d’apprendre" à laquelle le conseil a décidé d’adhérer à l’unanimité. "C’est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui lance ce projet dont l’objectif est de proposer à des jeunes étudiants en pédagogie d’encadrer des élèves de la 6eprimaire à la 2esecondaire", explique l’échevin de l’Enseignement, Matthieu Liessens (PS). "Nous avons opté pour les mathématiques et le français qui constituent les deux matières importantes qui sous-tendent tout le reste", poursuit-il. Concrètement, il était proposé au conseil communal d’engager six jeunes qui encadreront un maximum de trente-deux enfants, soit trois jeunes qui encadreront seize élèves en français et trois autres qui en encadreront seize autres en mathématiques. L’opération débuterait le 6 juillet et se déroulerait à Laneffe. "Outre le subside de 4000 € qu’il est possible d’obtenir auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le coût de cette opération pour la ville est estimé entre 1500 et 2000 €", précise Matthieu Liessens. "Nous préférons commencer petitement et nous évaluerons ensuite le succès de cette initiative qui est amenée à se reproduire au cours des prochaines années", conclut-il.