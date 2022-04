Philippeville: l'art au féminin commenté et mis en musique

Ce samedi 30 avril à 20h, le Centre culturel de Philippeville propose un concert organisé en coopération avec les Centres culturels de Florennes, Walcourt et Doische. Exposant 4 offre une formule originale de découverte de l’art, et plus particulièrement des œuvres réalisées par des femmes. Il s’agit d’un concert interprété par un trio de violoncelle, clarinette et piano avec Emmanuel Tondus, Laura Warichet et Denis Vernimmen; ce concert est commenté et illustré par Emmanuel Grégoire, historien de l’art.