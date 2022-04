La zone de police Hermeton-Heure réfléchit à la sécurisation des festivités

Des parts qui ne sont plus à vendre

La zone de police possède 9 parts dans la Société Coopérative à Responsabilité Limitée Ethiasco pour un montant de 77000 €. " Les temps étant parfois difficiles, nous nous sommes renseignés s’il était possible de les revendre " explique le commissaire David Doyen. Des informations qu’il a récoltées, il en ressort qu’il vaudrait peut-être mieux les garder. " Nous avons eu rapidement deux offres d’achat, il semblerait qu’on puisse espérer des dividendes intéressants au point qu’il ne vaudrait peut-être mieux pas les vendre ". Le conseil suit cette proposition. Renseignement pris, l’assemblée générale de cette SCRL a reporté l’an dernier un bénéfice de plus de 18 millions.

Un combi plutôt qu’un SUV

Le commissaire a aussi présenté les motivations du choix d’un nouveau combi. " Ce type de véhicule parcourt entre 50000 et 60000 km par an, ce qui fait que nous devons le remplacer au bout de 3 ans ". Le personnel qui utilise ces véhicules a été interrogé et a marqué sa préférence au modèle combi, plus polyvalent, plutôt que le SUV. Le Collège a décidé de passer par le marché fédéral vu l’intéressante proposition qui est faite: un combi de la marque Mercedes, pour une question de puissance et de coût d’utilisation, pour le prix de 38000 € HTVA. L’aménagement spécial est prévu et un montant de maximum 30000 € est budgétisé.

Sécurité des manifestations

En fin de séance, le conseiller cerfontainois Cédric Leclercq s’est inquiété des mesures de sécurité prises lors des futures manifestations, comme c’était le cas à Florennes ce dernier week-end. " Nous n’avons pas encore eu de réunion de sécurité à ce sujet, annonce le commissaire". Les trois bourgmestres, tour à tour évoquent que le plus simple serait le placement de bollards, ces bornes automatisées qui empêchent l’accès de véhicules à une rue, mais cela a un coût et est difficilement réalisable pour bon nombre de manifestations mobiles comme les marches folkloriques par exemple. L’échevine Martine Waron-Deschamp précise qu’à Philippeville, ce week-end, la police était présente en avant et en arrière de la sortie de la marche ce samedi.

" À Cerfontaine, cela fait des années que le centre est fermé à la circulation ", ajoute Christophe Bombled.

Et son voisin, Pascal Jacquiez d’ajouter: " A Doische, il n’y a pas de problème, nous n’avons pas de marche! "