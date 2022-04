A Couvin, le Petit Crescendo va mixer nature, culture et famille

Au programme, des artisans, des producteurs locaux avec des produits sains et locaux.

Le Duo Gama vous plongera dans un univers où la musique est un spectacle. Un programme virtuose orchestré avec une bonne dose d’humour et de dérision.

Les groupes locaux ne seront pas oubliés avec Root Mean Square en tête d’affiche à 17 h, qui vous emmènera dans le monde du rêve aux notes folk/rock et Ambient. Une pépinière d’artistes locaux animera de petits concerts au bord de la rivière ou dans un jardin: Marie Benoît et sa douce voix, Ravi Oli et son sitar, Deroo et ses textes pleins de sincérité.

Avec l’envie de mettre les familles au cœur de ce festival des animations et jeux sont prévus: un poste d’observation de la nature, des contes, un atelier sophrologie et des grands jeux en bois.

Des microbrasseries de la région proposeront leurs bières aux arômes uniques brassées avec amour. Il y aura aussi des boissons non-alcoolisées fraîches, bio et pétillantes, aux fleurs et fruits pour accompagner le printemps.

Les Herbes Hautes seront également présentes avec une mini-brocante où elles proposeront des gourmandises préparées maison. La Ferme de la Rosée sera là avec ses glaces et sorbets.

Vous l’aurez compris, le Petit Crescendo se donne pour objectif de rassembler, connecter, mettre en commun les ressources, apprendre les uns des autres et tisser du lien en favorisant l’ancrage d’un réseau local.

Dans un monde qui doit se réinventer, Crescendo souhaite donner l’occasion de rêver, de rayonner et de construire en cultivant l’espoir et la joie. Les organisateurs ont fait le choix d’offrir la liberté de participation avec une grille tarifaire avec des prix préférentiels commençant à 2 € pour permettre l’égalité d’accès à cet événement festif et impactant pour tout le monde. Le montant est donc libre, mais il est obligatoire afin que cet événement perdure. Participation consciente n’égale pas entrée gratuite…

Infos: lucas@festivalcrescendo.be — 0470 62 81 07 — Domaine Saint-Roch, route Charlemagne à Couvin.