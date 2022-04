Walcourt: les petits marchés ont le vent en poupe

Ce samedi après-midi, producteurs locaux et consommateurs s’étaient donné rendez-vous à la "Guinguette des Étangs" de Fontenelle pour le lancement de la 6esaison des marchés bios et artisanaux. Le soleil est de la partie et tous les éléments sont réunis pour faire de cette première édition 2022 une réussite. "Lorsque j’ai racheté la Guinguette, mon objectif était d’en faire un lieu de rencontre convivial au travers de diverses activités", confie Nadia Schnock, la propriétaire des lieux. "L’année suivante, nous avons lancé les premiers marchés artisanaux et ça a tout de suite fonctionné entre les producteurs et les consommateurs. Les premiers y ont trouvé un endroit à taille humaine où ils rencontrent des consommateurs intéressés par des produits de qualité, sains et proches de chez eux", poursuit-elle. Au fil du temps, les petits marchés bios et artisanaux de la Guinguette sont donc devenus un vrai lieu de rencontre entre producteurs et acheteurs. Les uns viennent pour les autres. "Les producteurs viennent d’un rayon de trente à quarante kilomètres à la ronde et la plupart reviennent d’année en année. Nous essayons de proposer une diversité de produits pour que les consommateurs y trouvent leur compte", poursuit Nadia Schnock. Parmi les commerçants présents, nous avons rencontré Jean-Michel Balcaen et sa compagne Isabelle Despriestre représentent la "Brasserie Escaillonne", près de Chimay. Ils fréquentent le marché de la Guinguette depuis quelques années. "C’est un très beau petit marché où nous faisons nos affaires. Les gens y viennent vraiment pour acheter", déclarent-ils. En plus de leurs bières de saison, ils proposent, à présent, des préparations à la bière comme du cassoulet, des carbonades ou encore des terrines.