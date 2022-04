Florennes: un badge sur les marches au profit des malvoyants

Représentant une petite cantinière, le badge de 2020 n’a pas été mis en vente comme les marches ont été annulées à cause de la crise sanitaire. À quelques jours du début de la saison 2022, Corinne Petit annonce que le badge de l’année sera celui de la petite cantinière de 2020 qui a bien grandi depuis. "Son grand sourire symbolise l’abandon du masque dans les marches et le retour à la liberté. Le texte que j’ai choisi sera tout simple: Hourra", déclare-t-elle.

Les badges précédents

Le premier badge est sorti en 2014 et la petite phrase qui était écrite dessus était "Pilote de châsse" en référence à la châsse Sainte-Rolende, de Gerpinnes.

En 2015, c’était I feel goutte et Pintcousse pou tertous en 2016. "À partir de cette année-là, j’ai fait appel à la graphiste montoise Coraline Rivière pour réaliser le dessin de mes badges", précise Corinne Petit.

En 2017, deux badges différents sont sortis. Les textes étaient Oh my goutte et Leffe toi et marche. L’année suivante, le dessin représentait le fifre Julien Matagne avec le texte Qué bia choufflot. Enfin, en 2019, un zouave d’Hanzinne déclarait Marche ou rêve. Les badges de Corinne Petit sont disponibles dans son commerce Du Gris pour les Souris à Thy-le-Bauduin, à la Boutique N° 5, à Gerpinnes-Centre, chez Côté Jardin, à Gerpinnes-Flaches, et chez Papote une fois, à Joncret.