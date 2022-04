Le retour des Tables tournantes du GECO

Ce 3eévénement 2022, après un business breakfast en février et une conférence-lunch en mars, avait lieu à la Ferme des 4 Saisons où Cathy et Franck Mathieu développement avec brio une fine cuisine de produits de terroir. Au-delà de la qualité des mets, la formule de tables tournantes au cours de laquelle les convives changent de table et retrouvent de nouveaux interlocuteurs à chaque étape du repas, séduit toujours les participants, trop peu nombreux hélas pour cette reprise après deux ans d’interruption sanitaire. La variété des secteurs d’activité représentés est un atout majeur pour la notoriété de chacun et permet d’accroître le sentiment d’appartenance à une région économique pleine de talents.

Chaque rendez-vous du GECO est aussi l’occasion de se fixer de nouveaux rendez-vous. Baudouin Dewez, coordinateur, n’a pas manqué d’annoncer le prochain: le 18 mai, le centre de séminaires du Golden Lakes Village aux Lacs de l’Eau d’Heure accueillera une conférence exceptionnelle "Quel monde pour demain?". Thierry Laurey (entrepreneur dans le secteur des énergies et du développement local), Étienne de Callatay (économiste spécialiste financier et chargé de cours UCL et UNamur) et Philippe Dumont (Fondation Chimay Wartoise) y évoqueront leur vision de la relance dans un contexte difficile d’après crise sanitaire, de crise climatique et de guerre économique mondialisée. Loin d’être une succession de soliloques, cette rencontre sera l’occasion d’échanges nourris entre les trois invités et les membres ou non-membres du GECO curieux de nourrir leurs réflexions et pratiques professionnelles pour développer leurs projets et entreprises.

La programmation des rencontres et les informations d’inscription sont à suivre sur la page Facebook du GECO ESEM ASBL