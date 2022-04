Jusqu’au 31 mai, les citoyens peuvent commenter un épais document disponible à la lecture à l’administration communale ou, sur Internet, sur le site www.couvin.be

Sur base d’un diagnostic de la mobilité posé en 2018, une série de pistes ont été dégagées pour améliorer la circulation, le cheminement des usagers faibles et la sécurité routière dans les quatorze agglomérations couvinoises.

Il en ressort une foule d’esquisses qui n’ont encore de valeur que de lancer un débat sur l’aménagement de places, de carrefours ou de trottoirs que l’on estime peu adaptés actuellement.

Ce jeudi soir, à la salle de Champagnat, le bureau d’études Agora, en charge du projet, a présenté certaines de ces idées et lancé des premières discussions, vouées à être prolongées par la suite.

Le document reste vague. Il s’agit d’un plan stratégique avec de grandes orientations compulsées en 19 fiches projets. Mais celles-ci ne sont pas détaillées non plus: il s’agit d’une vingtaine de pistes à débattre, peaufiner et à défendre en vue d’obtenir des subventions. Néanmoins, en parcourant les documents, on découvre une série de propositions concrètes et d’esquisses qui ne cherchent qu’à être remises en question, dans un but constructif bien entendu.

Une vision à long terme

Ce PCM est une démarche importante à plus d’un titre.

D’abord, il a l’avantage de donner des directions à long terme aux mandataires locaux, concertées avec une série de partenaires comme le SPW, les TEC, MobilESEM, ainsi qu’avec le citoyen.

Enfin, l’intérêt d’un tel document est qu’il offre une assise importante pour la défense de dossiers en vue de l’obtention de subventions. "Nous avons obtenu 300000 € dans le cadre du projet Wallonie cyclable , a cité Frédérique Van Roost, échevine de la Mobilité, à titre d’exemple. Parmi les premières questions auxquelles nous avons dû répondre dans le dossier à remettre, il était demandé si nous avions un Plan de mobilité…"

Une fois ce plan adopté, après des corrections qui seront apportées à la faveur de cette consultation citoyenne, il restera à la Commune à se lancer dans l’élaboration de ces fiches. Avec une idée derrière la tête: que des projets concrets soient prêts à sortir des tiroirs en un clin d’œil, dès le moindre appel de la Région wallonne, pour obtenir des subventions.

Ce Plan communal de mobilité n’est pas l’aboutissement d’un dossier, c’est le début d’une longue démarche visant à laisser davantage de place respectivement aux piétons, aux cyclistes, aux transports en commun puis seulement aux voitures. C’est la mobilité partagée, plus verte, qui doit offrir aux citoyens un espace public plus serein.

Les Couvinois ont donc jusqu’au 31 mai pour consulter le dossier et, même sans le compulser, émettre leurs recommandations et avis pour améliorer la mobilité dans leur village. Cela va de la suggestion d’une piste cyclable à la demande de l’aménagement d’un carrefour, d’une place ou d’un trottoir. La balle est dans le camp des citoyens!

www.couvin.be ou à l’administration sur rendez-vous au 06034 01 27