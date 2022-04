Couvin: les orgues revivent à l'église de Regniowez

Un premier concert sera organisé le dimanche 1er mai à 16 h, dans l’église de la sainte Trinité de Regniowez. Les mélomanes pourront y apprécier les mélodies de six organistes sur l’orgue du XVIIe siècle, mais aussi la célèbre Pascale Rouet et ses anciens élèves qui joueront à quatre mains des œuvres de Kerl, Picchi, Cabanilles, Corréa, Couperin, Pachelbel, etc. Les mélomanes profiteront également de la prestation de cette professeure talentueuse bien connue qui saura exploiter la riche palette des sonorités de l’orgue du XVIIe siècle.