Philippeville: qui parmi les Plus beaux villages de Wallonie?

Fagnolle délabellisé

Un petit retour en arrière s’impose d’abord dans ce dossier. L’entité comptait Fagnolle parmi les plus beaux villages. Mais il faut bien admettre qu’avec le temps, les critères pour conserver ce titre n’étaient pas ou plus respectés. Sur place, le comité porteur du projet s’était, semble-t-il, essoufflé. D’un commun accord avec l’ASBL, la Ville avait décidé, en janvier 2021, de délabelliser Fagnolle. Mais tout le monde en convient, et comme l’a signalé le conseiller Christophe Corouge (PS) jeudi soir, il est important pour une Commune, sur le plan touristique, d’avoir au moins un village portant ce label.

Relancer la dynamique

Le collège communal a donc décidé de redynamiser la collaboration avec "Les Plus beaux villages". Et un appel à candidatures a été lancé à l’ensemble des localités de l’entité. "Villers-le-Gambon et Fagnolle, où un nouveau comité s’est mis en place, ont répondu", reprend André De Martin. Bizarrement, Sautour qui pouvait souscrire au label a refusé."

Le problème est que ni Fagnolle ni Villers-le-Gambon ne répondent, pour le moment, aux critères demandés par l’ASBL, notamment des exigences en matière d’accueil, d’hébergement, de restauration… Avant de payer la cotisation à l’ASBL Plus beaux villages de Wallonie, le collège préfère que ses représentants viennent sur place pour prendre la température, ce qui laissera aussi le temps de rencontrer le comité de Fagnolle afin de voir ses capacités à respecter les critères demandés. En outre, ce délai supplémentaire incitera peut-être d’autres villages à déposer leur candidature pour le label. Tout cela explique le report du point.

En fin de conseil, le Plan Habitat Permanent a également suscité quelques débats. Les élus devaient en premier lieu approuver le rapport d’activité et le programme de travail pour 2022. Il s’agissait ensuite de signer une convention entre Philippeville, Froidchapelle (qui a aussi de tels parcs sur son territoire) et un bureau d’avocats spécialisés dans le CoDT (Code du Développement territorial) et ses arcanes.

Pour rappel, l’enjeu du plan HP est, à terme, de faire passer trois des quatre domaines de l’entité (la Forêt à Neuville, les Valisettes à Neuville et le Bois de Roly) en zone d’habitat vert, ce qui implique, entre autres, la reprise des équipements communs par la Commune. Objectif final: que ces habitants soient logés à la même enseigne que les autres citoyens philippevillains et que ces parcs résidentiels, au statut particulier et parfois nébuleux sur le plan juridique, soient repris en main par les pouvoirs publics.

Chers honoraires

"Les honoraires (NDLR: le chiffre de 150 €/h a été cité) de ces avocats sont importants", constate le conseiller Éric Baudoin (Phil’Citoyen). À quoi servent-ils?"

"Ils travaillent au dossier complexe de la reprise des voiries privées de ces parcs par la Commune, ce qui constitue un préambule indispensable dans le passage en habitat vert, répond l’échevin en charge de l’Urbanisme, Jean-Marie Delpire (MR). C’est d’autant plus compliqué que chaque domaine fonctionne avec des statuts différents. Mais on va y arriver.Pour l’instant, les habitants des différents parcs doivent tenir une assemblée générale pour accepter la cession de leurs voiries à la Ville. Entre-temps, nous continuons d’avancer sur d’autres aspects du dossier comme les impétrants.Nous essayons aussi de trouver une solution pour la Gueule de Loup qui n’a pas été reprise dans le plan HP."

Répondant à une inquiétude du conseiller Christophe Corouge qui s’étonnait de retards dans ce dossier, Jean-Marie Delpire répond qu’ils s’expliquent notamment par les atermoiements de la Région wallonne par rapport au financement des plans HP.Mais il assure que Philippeville est en avance en regard d’autres Communes.