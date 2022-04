Usines Bernard à Gerpinnes: on va construire et démolir

"Les bâtiments sont très vétustes, nous explique le bourgmestre Philippe Busine. Ils comprennent probablement de l’amiante, la toiture perce et, certainement, le sol devra être dépollué."

L’entreprise Bernard était une tôlerie, qui a notamment fabriqué des fûts en acier.

La première chose, avant une réaffectation du site, sera de l’assainir et, en prélude à cette étape, il conviendra d’abord de vider les lieux.

Ceux-ci ont servi d’espace de stockage pour le service Travaux et dans le cadre des expulsions, d’atelier de conception de décors par la troupe de théâtre locale, de local scout, de local pour les jeunes de l’Espace Allison, ou encore, dans les bureaux de façade, de commissariat de police.

Aujourd’hui, il n’y reste que quelques décors de théâtre et un local scout. "Un hangar a été construit au service Travaux et un deuxième est en passe de l’être, explique Philippe Busine. Il reste donc les scouts et le théâtre à recaser. Pour les premiers, nous avons repris les conteneurs de l’école de Lausprelle, en guise de solution transitoire."

À plus longue échéance, le collège communal envisage la construction d’un hall dédié aux associations, sur le site du service des Travaux. Les scouts y auront leurs locaux, à l’entrée du village mais près des bois. Le théâtre y trouvera de l’espace pour ses décors également.

La construction de ce bâtiment sera l’étape nécessaire avant l’assainissement des usines Bernard.

Après cela, une fois le site de la rue Dancart vidé, il faudra procéder à la démolition des entrepôts, puis à la dépollution du terrain. "Nous avons reçu une promesse de subside de 421000 euros à cet effet. Compte tenu de la valeur actuelle de l’acier, je pense qu’il y aura moyen de le valoriser et de s’en sortir sans trop de frais supplémentaire pour le démontage des bâtiments."

Ensuite? La propriété est inscrite dans une zone d’activité économique mixte au plan de secteur. On pourrait donc y créer un petit zoning artisanal. Mais ce n’est pas l’espoir du bourgmestre. "Rien n’est encore décidé. La première étape sera l’assainissement. Puis, nous verrons. Mais personnellement, je pense que c’est du logement qui conviendrait le mieux à cet endroit. Le fonctionnaire délégué de la Région wallonne a d’ailleurs l’air d’accord sur ce principe. Si près du centre du village et des commerces, je pense que ce serait préférable, par rapport à des PME."

Du logement publicou une revente à un promoteur privé? On est bien trop loin de cette échéance pour tirer des plans sur la comète, tant l’assainissement lui-même nécessitera quelques années de démarches. Les exemples de la place de la Scierie et des ateliers Marcelle, à Gougnies, sont suffisamment parlants à cet égard.