Organisée par la maison de village, cette première du genre était placée sous la houlette de Jean-Marc Huberland, tout fraîchement diplômé guide-nature.

Il a emmené les participants sur les routes et chemins campagnards de l’entité durant 4 heures, sur 5 km environ. " Ces balades s’adressent à tout public , explique Jean-Marc Huberland, à ceux qui veulent se promener au cœur de la nature et qui sont curieux d’en apprendre un peu plus, à ceux qui ont envie de mettre un nom ou une particularité sur une fleur, un végétal, ou encore un insecte ou animal".

À l’issue de cette première expérience, les participants, allant des enfants aux adultes d’âges avancés, tous se sont dit ravis de cette présentation et de ce partage.

Une seconde balade est d’ores et déjà prévue, toujours au départ de Villers-le-Gambon, le samedi 24 avril (5 €/participant).

Infos et Inscriptions auprès de Jean-Marc au 0473/89.66.30