La Jeunesse de Barbençon n’est plus SDF

Une longue attente

Mais aussi dynamique fut-elle, cela fait des lustres que cette belle jeunesse était sans domicile fixe, s’hébergeant à gauche et à droite et principalement dans la salle de gym de l’école communale. Quand la Commune décida de créer une nouvelle salle dans les locaux de l’ancienne école, l’espoir revint bien vite. Mais espoir aussi vite déçu quand il était décidé que les travaux de rénovation et d’aménagement de l’ancienne école ne concerneraient que le rez-de-chaussée. Pour des raisons financières principalement, les locaux de l’étage n’étaient pas dans les priorités du Collège communal.

Mais les responsables de la Jeunesse, Luc Gérin en tête, sont tenaces et c’est à force d’insister et même d’user de quelques stratagèmes que la Commune a donné le feu vert pour que l’étage du bâtiment devienne un superbe local destiné principalement à la Jeunesse.

Des travaux pris en charge par les équipes du service travaux et principalement par Gérard Levecq, Barbençonnais pure souche qui en équipe ou parfois seul a passé des semaines et des mois à transformer ces anciens locaux scolaires en salle accueillante. À noter également la participation de Georges Ducarme, artiste à ses heures et qui a replacé les armoiries locales à même les murs de la salle.

Inauguration

Ce dernier vendredi, c’était l’inauguration officielle tant attendue. La Jeunesse au complet était au poste, le président Luc Gérin en tête, entouré du vice président Pierre Snauwaert, du trésorier Romain Roulet, de la secrétaire Isalyne Cassel et de l’incontournable président d’honneur Yvan Solbreux. L’occasion pour le bourgmestre Bruno Lambert de féliciter celles et ceux qui ont contribué à la création de ce nouveau local de la Jeunesse et surtout de confier officiellement les clés au président Gérin. Un président qui nous confié que de nouvelles activités étaient inscrites à l’agenda de la Jeunesse de Barbençon dont une course de caisses à savon qui se déroulerait le 5 juin prochain. Maintenant qu’elle n’est plus SDF, la jeunesse de Barbençon repart de plus bel vers de nouvelles aventures…