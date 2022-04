"La trentième édition de l’événement devait avoir lieu en 2020", se souvient Léon, l’une des chevilles ouvrières de l’organisation. "Le principe est simple. Des équipes de scouts, d’amis ou d’associations locales se forment et s’inscrivent pour participer à cette journée qui se veut festive et amicale. Pour chaque équipe, l’objectif est d’effectuer le plus grand nombre de tours possible", poursuit-il. Le circuit est une boucle d’environ trois kilomètres autour du bucolique hameau de Fontenelle.

Quinze équipes

Cette année, une quinzaine d’équipes participaient aux 12h vélo parmi lesquelles les unités scoutes de Gerpinnes et de Loverval. "La pédale douce" était également de la partie. "Comme les 12h vélo, notre groupe fête, cette année, ses trente ans d’existence. Nous sommes présents chaque année et c’est notre entraînement pour notre périple annuel qui nous conduira, cette année, sur les routes d’Écosse", expliquent-ils.

Pour tenir le coup durant toute la journée, les équipes avaient apporté boissons et nourriture en suffisance. Certains avaient même leurs tentes et, entre les tours, certains n’ont pas hésité à prendre un bain de soleil en pleine nature. La journée s’est achevée par la remise des prix et par le "Nalinnes Rock Festival" qui accueillait cette année trois groupes. Pour ceux qui préféraient passer la soirée dans une ambiance plus tranquille, un second chapiteau accueillait un bar chimacien. Au vu du nombre de voitures qui s’étendait pratiquement jusqu’au parc à conteneurs, l’activité a attiré de nombreux fêtards en quête de contact et d’ambiance.