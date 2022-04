Florennes : élèves en Arts Plastiques, ils ont rénové les toilettes de leur école

Alors, quand la Fondation Roi Baudouin a lancé un appel à projets intitulé "Ne tournons pas autour du pot!", visant à améliorer les espaces sanitaires en impliquant les élèves, les responsables de la section artistique, installée rue des Écoles, ont sauté sur l’occasion.

Des sanitaires pas très accueillants

Il est vrai qu’il y avait urgence. "Pour toutes les toilettes des filles ou des garçons, il n’y avait qu’un seul distributeur de papier, confie Maëlle, une des élèves qui a participé au projet. Pas de planche sur le pot. Pas de portemanteau à l’intérieur, pas de poubelle, ni de goupillon.En outre, le carrelage était d’une couleur brune bizarre et les portes étaient peintes dans un jaune agressif." Sa voisine Camille ajoute: "Il y avait également des graffitis et des éléments détruits par vandalisme. Tout cela ne donnait vraiment pas envie de se rendre au petit coin" .

Après avoir été sélectionné pour l’opération "Ne tournons pas autour du pot", le projet a fait l’objet d’une enquête auprès de l’ensemble des élèves de l’institut, ce qui a permis de préciser les besoins. Le souhait de disposer de lieux d’aisance colorés, à l’esthétique agréable et correctement équipés est revenu comme un leitmotiv.

Un vote des 570 élèves

"À partir de là, la douzaine d’étudiants en artistique et en décoration intérieure a travaillé, par groupe de trois, à des propositions pour aménager les huit toilettes des filles et les quatre des garçons, explique Odile Bertrand, une des enseignantes du groupe. Nous avions différents thèmes pour décorer les lieux.Ils ont été présentés sur le site de l’établissement et des maquettes ont été réalisées. Les 570 élèves de l’institut ont ensuite pu choisir.Finalement, le thème des fleurs l’a emporté pour les filles et celui du monde des jeux vidéos pour les garçons."

Fort d’une aide financière de 4000 € reçue de la Fondation Roi Baudouin, les étudiants, encadrés par leurs professeurs, se sont lancés dans le concret: prises des mesures dans les locaux, achat du matériel, travaux de peintures…Le Covid-19 n’a bien entendu pas facilité les opérations, à tel point qu’une demande de dérogation a dû être introduite afin de pouvoir continuer à travailler pendant les périodes de fermeture de l’école en raison du confinement. Mais le résultat est là: des sanitaires pimpants.

Une démarche valorisante

"Tous les retours sont positifs, insiste Sylvie Pochet, chef d’atelier à l’Institut Saints-Pierre-et-Paul. Cette reconnaissance est très valorisante pour ces élèves. De plus, ils travaillent habituellement en mode "fiction", alors que, cette fois-ci, ils ont pu mener un projet concret de A à Z, de ses prémices jusqu’à sa conception. Depuis le rafraîchissement en profondeur de ces toilettes, nous constatons également qu’elles sont davantage respectées."

Les étudiants de la section artistique et décoration intérieure n’en sont pas restés là. Dans la foulée, ils ont entrepris de décorer les couloirs et les escaliers (autrefois gris et tristes), de motifs colorés et ludiques. Même l’une des façades de la salle de gym a été avantageusement enjolivée grâce à leur talent et leur jeune enthousiasme. Elle est désormais ornée d’un immense joueur de basket réalisé avec du matériel de récupération: des bouchons en plastique.

De quoi rendre leur établissement scolaire plus attrayant et accueillant.