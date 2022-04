Une stèle et un chemin de mémoire, à Saint-Remy, pour les huit aviateurs américains fusillés

Dimanche prochain, les autorités communales et des associations patriotiques locales (notamment "Devoir de Mémoire de Momignies") rendront hommage à ces aviateurs en inaugurant, à Saint-Remy, un "Chemin de mémoire 22-04-1944".

Un parcours de 5 km

Le rendez-vous est fixé à 10h30 à la chapelle du Sacré-Cœur, aux Haies de Saint-Remy. Après la bénédiction par le curé de la paroisse, les discours, les dépôts de fleurs et les hymnes nationaux, le cortège prendra le départ vers le chemin de mémoire. La Commune espère qu’une délégation représentant l’armée américaine, en provenance du Shape de Mons, sera également présente.

"À cette occasion, une stèle érigée à l’endroit où les aviateurs ont été fusillés sera inaugurée, de même que le chemin de mémoire qui mène à l’endroit où ils s’étaient réfugiés dans une hutte dans les bois proches, annonce Éric Biard, en charge des Affaires patriotiques et militaires. Cet emplacement a été retrouvé grâce à des témoignages recueillis par le travail d’historien réalisé par Jacques Lalot.Le DNF a aussi contribué à la recherche du site en question. Nous estimions qu’il était temps de rendre un hommage digne de ce nom à ces jeunes. C’est d’autant plus important dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine."

Ce dimanche, seule une première partie du chemin sera inaugurée. Mais bientôt, ce sentier mémoriel sera long de 5 km et partira de la chapelle de Saint-Remy, pour rejoindre la nouvelle stèle et le site de la hutte aujourd’hui disparue.Il ne reste plus que quelques autorisations pour l’achever. Entre-temps, des panneaux explicatifs ont déjà été installés sur les lieux par les ouvriers communaux. Et l’espace autrefois occupé dans les bois par la hutte a été clairement délimité.

Le site exact

Si le parcours a pour départ la chapelle de Saint-Remy, c’est parce qu’un mémorial y a déjà été érigé en 1994, à l’initiative de Georges Reynart, lui-même arrêté par les Allemands en 1944 et incarcéré plusieurs mois. À l’époque, personne ne savait précisément où le massacre du 22 avril 44 avait eu lieu.

"Mais cette chapelle n’est pas l’endroit où les aviateurs américains ont vécu et ont été fusillés, reprend Éric Biard. Avec la création de ce chemin de mémoire, la vérité historique est aujourd’hui respectée. Et cha cun sera libre de se rendre sur les lieux précis pour se souvenir de ces événements tragiques."