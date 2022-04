Un bébé ukrainien né au Centre de Santé des Fagnes de Chimay

Une information positive dans le cadre dramatique du conflit en Ukraine. Mardi en soirée, une jeune femme réfugiée en Belgique, en provenance d’Ukraine, a accouché d’un petit garçon au Centre de Santé des Fagnes de Chimay. Pour l’hôpital chimacien, il s’agit d’une première! Le bébé se prénomme Miron, informe le secrétariat du CSF. La maman et le bébé se portent bien. Cette dame est arrivée seule en Belgique à 36 semaines de grossesse, voici 3 semaines et demie, fuyant la guerre et l’agression russe. Son compagnon est toutefois resté en Ukraine. Il s’agit du 1erbébé du couple. La jeune maman est hébergée actuellement dans une famille de Pesche. Elle ne parle ni le français, ni l’anglais. L’équipe médicale communique avec elle via "Google traduction".