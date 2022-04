Le SPW y avait entamé des travaux de rénovation et de modernisation en septembre dernier, sans permis et sans avis des services du Patrimoine, alors que l’ouvrage est situé dans deux périmètres de classement.

Un mois plus tard, le chantier avait été arrêté sur ordre du ministre et depuis, les administrations doivent déterminer un nouveau protocole pour rénover le pont en respectant les règles cette fois et, surtout, en suivant les prescriptions des services du Patrimoine.

"Une demande de permis a-t-elle été déposée pour relancer le chantier? Un échéancier a-t-il été rédigé?", s’est inquiété Eddy Fontaine.

La réponse qu’il a reçue du ministre témoigne une fois de plus des lenteurs des administrations wallonnes.

Une première rencontre a été organisée sur place le 20 janvier, réunissant le SPW, l’Agence du Patrimoine (AWAP) et la Commune. Un rapport de cette rencontre a rapidement été rédigé et transmis par l’AWAP au SPW, le 3 février.

Mais le Service Public de Wallonie a réclamé une nouvelle réunion pour décider des travaux à réaliser, de la demande de permis et d’un rétroplanning. Cette réunion n’aura lieu que le 6 mai prochain. Y participeront l’AWAP, le SPW, la Commune et un conseiller du ministre

Ensuite, il faudra relancer les procédures, ce qui fait craindre à Eddy Fontaine que le pont ne soit pas opérationnel "avant septembre ou octobre" .