Somzée: six mois de travaux dès le 2 mai

Voirie et égouttage

Les travaux débuteront donc ce lundi 2 mai pour une durée contractuelle de 110 jours ouvrables, ce qui représente théoriquement cinq mois et demi. La zone de chantier s’étendra depuis l’église jusqu’à la supérette du village. Concrètement, ces travaux ont pour objectif premier le remplacement de la canalisation et d’en augmenter le diamètre. "La ville profitera de l’ouverture du coffre de la voirie pour procéder à sa rénovation. Devant l’église, il s’agira d’un simple raclage tandis que, dans la portion située entre cette dernière et le virage, il s’agira d’une réfection complète du coffre de la voirie", détaillent les représentants de l’INASEP. Compte tenu de sa configuration en village-rue, la traversée de Somzée s’est toujours avérée compliquée. Pour réduire la vitesse, des chicanes, avec passage alternatif, ont été aménagées voici plusieurs années. L’école communale se trouve aussi dans la rue et, aux heures de pointe, les dépose et reprise des enfants et le trafic de transit, en font une zone où la circulation s’avère très compliquée. Les travaux d’égouttage et de voirie constituent donc une belle occasion de réorganiser l’espace public autour de cette rue. Les filets d’eau et trottoirs seront réaménagés, de même que les places de stationnement qui étaient tout à fait anarchiques jusqu’à présent. Des arbres seront également plantés. "Aux abords de l’école, les trottoirs seront élargis", précise l’échevin Matthieu Liessens.

Désagréments

La Commune, l’INASEP et l’entrepreneur n’ont pas caché que les travaux occasionneront des désagréments durant leur durée. "La voirie sera fermée durant le temps des travaux mais nous nous arrangeons toujours pour que les riverains puissent circuler pour pouvoir rentrer chez eux le soir", explique l’entrepreneur. Les questions des riverains avaient trait à l’accès à la supérette, à l’école, aux circuits des bus, ou encore à l’organisation de la marche N-D de Beauraing et de la brocante de fin septembre.