Le Festiv'Aulne s'installe à la ferme de l'abbaye d'Aulne

La programmation proposée fin avril à la ferme de l’Abbaye d’Aulne a de quoi allécher un public aussi diversifié que connaisseur et pourrait, à terme, faire du Festiv’Aulne un événement incontournable du calendrier culturel thudinien.

La Note G et un «Pagé dans la mare»: un départ en fanfare

La soirée inaugurale du 22 avril (20h) verra la fanfare thudinienne Note G proposer un programme déjanté et festif dont elle a le secret. L’entrée est gratuite.

Le samedi 23 avril (20h), le comédien et humoriste Vincent Pagé proposera "Un Pagé dans la mare". Un seul en scène d’une dizaine de tableaux où l’homme ordinaire se heurte aux aléas de son quotidien lorsqu’il déraille (entrée: 10 € et 8 €).

Spectacles et ateliers pour enfants

Les plus petits ne seront pas oubliés puisque le d i manche 24 avril(16h) Pierre-Paul Constant leur proposera "Ballon bandit", une expérience poético-pop-rock rafraîchissante au milieu de bulles et de ballons. (entrée 4 € et 6 €).

Mercredi 27 avril (14h), un atelier créatif autour du cycle pour les enfants à partir de 6 ans. (prix: 6 €).

Le lendemain, le jeudi 28 avril (17h), lors du "Jeudi Art" c’est Emmanuelle Béduneau qui proposera un atelier autour du cycle pour les jeunes à partir de 14 ans (prix 6 €). Le vélo sera toujours à l’honneur en soirée (20h – gratuit) avec la conférence "Les Vélosophes" proposée par Pascal Mageren.

De conférence, il sera aussi question le mardi 26 avril (20h – 6 €) avec Thierry Luthers, journaliste sportif de la RTFB, historien et auteur de "Derniers domiciles connus", guide des tombes des personnalités belges.

Photos, danses et scènes ouvertes

Ce festival pluridisciplinaire fera aussi la part belle à la photographie puisque dès le vendredi 29 avril (19h), Manuelle Mercier, Thierry Duval, Dominique Vanderggoten, Cécile Duhoux et Cathy Tilmant, cinq artistes élèves du cours photo de l’école industrielle de Thuin exposent leurs "Intentions" jusqu’au 1er mai (10 à 18h).

La musique sera aussi à l’honneur ce vendredi 29 avril puisqu’une scène ouverte sera proposée pour une séance musicale improvisée à partir de 20h. Variété, pop, rock, jazz, musique du monde, rap, classique au programme suivant le bon vouloir des musicos tentés par l’aventure.

Pour l’apothéose de la première édition du Festiv’Aulne, la compagnie Happy Brother proposera une "salade mentale", spectacle de danse urbaine programmé le samedi 30 avril à 20h (Paf: 10 €). Au préalable, entre 14h et 18h, une après-midi jeu de société sera proposée par l’Emporium.

Adresse du Festiv’Aulne: ferme de l’Abbaye d’Aulne, rue Vandervelde 277, Gozée. Infos: 071/59.71.00 – info@cchautesambre.be