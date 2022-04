La bataille de Gembloux au cœur de la nouvelle BD du Strétois Yannick Brie

Nous l’avons rencontré.

Votre nouvelle création s’éloigne de Beaumont. Comment est-elle née?

Par le plus grand des hasards, j’ai rencontré des personnes qui m’ont convaincu de réaliser un album qui raconte une bataille méconnue. Elle raconte l’engagement de soldats marocains qui se sont battus ici sur le sol belge du 12 au 16 mai 1940. Ces soldats étrangers se sont engagés au sein du régiment colonial français pour 4 ans minimum, un peu par dépit et aussi, pour beaucoup, pour subvenir aux besoins de leur famille. Gembloux sera la seule victoire française qui déstabilisera les Allemands dans leur avancée, l’espace de quelques jours. La BD mêle fiction et réalité. J’ai fait énormément de recherches afin que mon récit et mes dessins collent à la réalité. J’ai des contacts avec des descendants de ces soldats (dont le député français, Jean-René Cazeneuve) qui m’ont envoyé des photos d’époque de leur oncle, de leur papa…

Le titre! Pourquoi "La déchirure… Mai 1940"?

Je ne vais pas tout dévoiler… Le lecteur en découvrira la signification tout en parcourant cette histoire qui parle de l’éloignement, de la rupture familiale et des pertes humaines…

Cet album est le fruit d’un long travail?

Il m’aura demandé 2 ans et demi de boulot. Il comporte 48 pages de BD et 12 pages de carnet graphique ludique et pédagogique et de références de musées (qui m’ont aidé) et d’infos sur ces anciens combattants. Le livre est réalisé avec un graphisme rigoureux et précis. Il est dessiné au crayon, à l’encre de chine et colorié à l’aquarelle. La BD sortira en septembre grâce aux internautes qui ont participé financièrement via la plateforme Ulule.

Sa sortie est attendue?

Oui, et il y a une très forte demande du côté de l’Hexagone. D’ailleurs, ce sont 75% de Français qui financent l’album. Des Suisses et Marocains participent aussi. J’ai également eu des contacts avec l’Ambassadeur du Maroc qui est impatient de voir le produit fini. Du côté de Gembloux, la sortie du bouquin est attendue et les commémorations en mai 2023 seront certainement renforcées.

Pour soutenir la publication du livre, rendez-vous sur www.ulule.com/la-dechirure-mai-1940