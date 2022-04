Je n’avais pas encore cinq ans que j’aidais déjà ma maman à monter des blancs en neige dans la cuisine familiale. En primaire, j’ai très vite commencé à cuisiner seul et, notamment, à préparer de bons petits desserts pour la famille. À l’âge de 10 ans, j’ai participé à mon premier marché de Noël au Berceau, à Thuin, où je vendais mes créations personnelles dont des galettes. Aujourd’hui, je trouve mon inspiration sur Internet. Je regarde des vidéos et je teste des recettes. J’aime bien cuisiner de tout. Il m’arrive fréquemment de fristouiller ou de créer un gâteau d’anniversaire. Je mets un point d’honneur à utiliser des produits locaux: des légumes de mon potager, de la farine de Strée, des œufs de Ragnies, du beurre de Gozée…

Comment est né Aux plaisirs de Tom?

J’ai commencé à être présent sur le marché des producteurs locaux de Thuin dès la fin 2020. Je me suis lancé dans la préparation de gâteaux (moelleux, cookies, muffins, tartelettes) et dernièrement de pains. Des habitués viennent au marché ou passent une commande pour une occasion spéciale. Il n’est pas rare que je cuise des pains pendant la nuit. Je me lève alors à 4h30 (même si c’est l’école) pour assurer les commandes. Pour moi, ce n’est pas un problème: dans la famille, nous sommes des lève-tôt. Mes parents m’aident et m’encouragent dans mes projets. Un ami (La Caravane Passe) me prête gratuitement depuis peu un food-truck pour les marchés. Je tiens moi-même ma comptabilité. Avec un partenaire. j’ai créé mon logo, des cartes de visite et un roll-up pour attirer les clients. J’ai également conçu une page Facebook pour avoir une meilleure visibilité.

Comment vois-tu l’avenir?

L’année prochaine, je vais suivre des cours de restauration au CEFA à Fleurus. Je ferai sans doute une 7eannée. Avec l’argent que je mets de côté, j’aimerais avoir mon propre commerce plus tard et travailler seul ou en famille, que ce soit dans un food-truck, une brasserie, une sandwicherie… Je ne sais pas encore. Ce qui me passionne surtout, c’est le contact avec les gens, le commercial, la communication.

