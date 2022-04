Le Gamelle Trophy d’Olloy-sur-Viroin: des scouts accueillent plus de 2000 personnes

« Le Gamelle Trophy concerne les éclaireurs, soit plus de 2000 participants provenant des quatre coins de la Wallonie », explique Sylvain Saint-Jean, le responsable communication. « Viroinval dispose d’espaces intéressants qui étaient libres à nos dates. Il y a 6 camps de zones, disséminés dans l’entité: Olloy, Dourbes et Vierves. Les jeunes sont pris en charge dans leur ville par des bus qui les acheminent à Mariembourg, et de là, des navettes sont mises en place pour les répartir dans les six camps. L’intendance est importante et nous nous fournissons pour les pains, et tout ce qui est possible, dans les commerces de la région. Dimanche, nous nous réunissons tous pour un grand rassemblement, un concert et une cérémonie de clôture. »