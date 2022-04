À Rognée, les petits avions font le boulot des cloches de Pâques

Consignes strictes

Samedi en début d’après-midi, des centaines de familles ont convergé sur le terrain du club situé sur les hauteurs du village. L’événement a même attiré nos confrères de la RTBF Namur qui se sont un peu perdus dans les campagnes walcouriennes, avant d’arriver à bon port. Une fois tout le monde en place, on sentait l’impatience grimper chez les enfants, pressés de courir sur la piste pour ramasser le plus possible de petits œufs.

Avant de débuter les opérations, le président Iric Quettier a pris le temps d’expliquer les consignes de sécurité aux pilotes, aux enfants et aux parents.

"L’activité va se dérouler en plusieurs phases: nous allons larguer les œufs à plusieurs reprises sur la piste. Durant ce temps, je vous invite à admirer nos avions et le savoir-faire de nos pilotes. Personne ne doit se trouver sur la piste durant le largage", a-t-il insisté. Afin que tous les enfants puissent ramasser des œufs, plusieurs groupes d’âge ont été constitués; les parents en dernier lieu. Les largages et les chasses ont alterné durant toute l’après-midi. Une dizaine de pilotes se sont prêtés au jeu en remplissant la soute de leurs appareils de petites douceurs chocolatées. Avec le soleil, le largage des œufs était comparable à une pluie dorée qui tombait du ciel. Le spectacle valait vraiment la peine d’être vu et vécu. Au total, près de 80 kg d’œufs en chocolat ont été largués depuis les avions.

Découverte du club

"Cette activité qui attire les familles est une manière de faire découvrir notre passion au public", poursuit Iric Quettier. Tout au long de l’année, ce club, qui compte trente-cinq membres, organise de multiples manifestations telles qu’une manche du championnat SAM, la Coupe des Planeurs, sans oublier l’instruction des nouveaux membres au passage du brevet indispensable pour piloter ces petits bolides de l’air.

Infos: aamodels.be