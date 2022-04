"Nous avons souhaité remettre le couvert cette année car c’est rigolo, original et cela permet aux plus de seize ans de participer", explique Robin Nicolas, du comité des fêtes de Laneffe. Pour cette seconde édition qui s’est tenue ce lundi, une petite cinquantaine de personnes était partante pour s’élancer à la chasse aux bières dès le coup de tromblon tiré par Robin.

"Nous avons prévu une moyenne de sept bières par participant. Il y a de la Chimay rouge et bleue, de la Triple Carmélite, de la Corne du Bois des Pendus et de la Redoutable. Nous avons également éparpillé sept grandes bouteilles de Chimay bleue dans la prairie", détaille notre interlocuteur.

Petites animations

Pour rendre l’événement convivial, une chasse aux œufs traditionnelle était tout de même organisée pour les enfants avant la chasse aux bières.

"Nous avons installé un château gonflable et il est possible d’effectuer de courtes balades en calèches grâce au concours de Jean-Marie Valentin", poursuit Robin Nicolas.

Au terme des deux chasses aux œufs, un petit barbecue a permis aux Laneffois et à leurs amis de poursuivre l’après-midi dans la convivialité et sous le soleil. Le comité des fêtes compte, à présent, quatorze membres dont quatre étaient malheureusement absents à cause du Covid.

Durant l’année, il organise la Saint-Nicolas, la chasse aux œufs… et aux bières, ainsi que la ducasse du mois de septembre et une buvette lors de la marche Saint-Eloi. « Les deux dernières activités nous permettent de financer les deux premières », conclut Robin Nicolas.