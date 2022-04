Momignies: des initiations à l'aéromodélisme

" Nous avons invité toutes les jeunes enfants de 10 à 12 ans de l’entité de Momignies à participer à cette journée d’initiation", explique Yves Bourgeois, l’un des chevilles ouvrières du club. "Le matin, sous la conduite de Jean-Remy Bardeau, les jeunes ont découvert le maniement de la radio télécommande utilisée pour diriger l’avion ou le planeur motorisé. Pour cela, nous avons mis notre matériel à leur disposition pour être directement lancé au cœur de l’action ."

Tous ces jeunes pilotes en herbe n’attendaient qu’un moment: être seul aux commandes de ces machines volantes pour les diriger là où ils le souhaitaient.

Poussée d’adrénaline

"C’est super-chouette", nous crie Amel, avec des milliers d’étoiles dans les yeux. "Je ne connaissais pas ce monde de l’aéromodélisme. Cet essai me donne vraiment envie de me perfectionner. Cela procure de merveilleuses poussées d’adrénaline. Je suis vraiment content d’avoir participé à cette initiation."

Pour assouvir leur passion, les membres du club disposent d’un magnifique terrain pour la pratique du vol et souhaitent en faire bénéficier le plus grand nombre. " Il faut bien reconnaître que le club organisateur éprouve quelques difficultés à recruter de nouveaux membres ", reprend Yves Bourgeois, qui est monté tout récemment sur la 3emarche du podium dans sa catégorie, lors du dernier championnat de Belgique. " Il est idéal de commencer cette activité quand on est enfant, comme mon petit-fils qui vient juste de débuter. Il a pu s’entraîner régulièrement avec moi et participe déjà aux compétitions avec des adultes. Il a d’ailleurs reçu la médaille d’argent chez les jeunes au dernier championnat de Belgique ."

Pour tout contact: 0479 80 22 42.