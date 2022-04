Les motards aux Lacs de l'Eau d'Heure, le 1er mai, pour le Télévie

Des efforts parrainés pour la bonne cause

Les cyclistes seront mis au défi de parcourir, ensemble et en faisant preuve de solidarité, les routes sillonnant les Lacs et transformées pour l’occasion en circuit fermé. Cette rando se fera à allure imposée de 25 km/h et sera accessible à toute personne qui s’entraîne normalement à vélo. L’équipement obligatoire est: un vélo de course de route, un équipement cycliste, et surtout un casque.

Le départ aura lieu à 13h, avec une arrivée prévue à 18h au centre d’accueil de la Plate Taille. Une voiture ouvreuse et un véhicule d’assistance sécuriseront le peloton, et un ravitaillement est prévu à mi-parcours. Comme l’année dernière, chaque participant recevra un document de parrainage afin de récolter un minimum de 0,30 € par kilomètre parcouru. Le don minimal de parrainage devra être de 40 € minimum. Tous les montants d’inscriptions seront intégralement reversés au Télévie.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 avril à l’adresse: 120@rtl.be. Les informations concernant les inscriptions sont disponibles sur le site du Télévie .

Balade motos de Froidchapelle à Dinant

Le même jour, toujours au départ du centre d’accueil, les motards sont invités à participer à une balade de 130 km, en compagnie des animateurs Bertrand Caroy et Michaël Miraglia.

Le parcours prévoit une belle balade à travers les plus beaux paysages aux alentours des barrages de l’Eau d’Heure et de la région de Dinant.

De nombreuses surprises attendront les participants sur place, en compagnie de l’équipe Télévie qui accueillera les motards entre 9h et 11h.

Les pré-inscriptions sont vivement recommandées pour éviter les files: 20 € par moto + 10 € par accompagnant.

Infos: https ://televie.be/