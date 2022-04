Le meilleur pizzaïolo de Belgique est de Walcourt

"Comme j’étais dans les premiers candidats de ma catégorie, le four n’était pas encore suffisamment chaud, ce qui m’a fait perdre trois secondes et donc des points", regrette ce spécialiste de la pizza napolitaine. "Je serai plus vigilant la prochaine fois. Je suis néanmoins très heureux de mon score et de ma participation."

Pas des pizzas de distributeur automatique

Originaire de Montignies-sur-Sambre, Nicolo Gueli est venu s’installer à Walcourt en 1998. "À l’époque, j’étais conducteur d’engins de chantier et, comme c’est la tradition dans ma famille sicilienne, je cuisinais la pizza à la maison", se souvient-il. Dix ans plus tard, en 2009, il ouvre, avec son épouse Angélique, son premier établissement à la rue de la Station, à Walcourt.

"Nous n’avions que quelques tables et nous proposions surtout des pizzas à emporter. Comme l’affaire tournait pas mal, nous avons déménagé dans une salle plus spacieuse à la rue de la Montagne", poursuit-il. Durant le confinement, comme tous les restaurateurs, Nicolo a bien été obligé de fermer son établissement. Mais le take-away a continué de bien fonctionner.

"De son côté, mon épouse a trouvé un meilleur confort de vie dans cette activité", explique-t-il. "Je l’ai formée et elle gère le site de Walcourt où elle n’a plus souhaité rouvrir la salle. De mon côté, j’ai ouvert, en 2020, un nouveau restaurant à Gerpinnes-Flaches, à proximité du terrain de football, où les formules à consommer sur place et à emporter cohabitent harmonieusement."

En direct d’Italie

Pour confectionner ses pizzas napolitaines, Nicolo Gueli utilise uniquement des ingrédients provenant d’Italie. Parmi sa large gamme de pizzas napolitaines figurant sur sa carte, on trouve la walcourienne et la gerpinnoise.

"La napolitaine, il faut la sentir. Quand on la confectionne avec passion, le succès vient très vite. Par contre, si on la néglige et qu’on la cuisine de manière industrielle, cela devient un produit pour distributeur automatique. La pizza, c’est une passion qui se cultive avec amour", conclut Nicolo qui pense déjà à se représenter, l’an prochain, au concours de Parme. Et cette fois, il espère bien revenir au pays des marches folkloriques, avec le titre de meilleur pizzaïolo… du monde.