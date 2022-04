Cerfontaine, une des capitales du sabot!

Vers 1800, à Cerfontaine, on comptait quatre ou cinq sabotiers, comme dans beaucoup de villages. Mais progressivement, des artisans venus du tout proche département français du Nord, sont venus pratiquer le métier chez nous. En 1850, on comptait plus d’une centaine d’ouvriers sabotiers dans l’entité. Au début du XXe siècle, il y avait, en Belgique, quatre grands centres de fabrication sabotière, à savoir le Pays de Waes (entre Gand et Anvers), le Pays de Saint-Hubert en Ardenne, le Borinage et le Sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Ce dernier pôle regroupait les villages de Cerfontaine, Nismes, Presgaux et Seloignes.