Thuin: un nouveau quartier aux Waibes?

Il s’agit de la première étape de l’étude d’incidence sur l’environnement qui doit prendre en compte l’ensemble des éléments impactés par un projet de construction. Cette étude fournit ensuite les données et avis à prendre en compte dans la décision d’octroyer ou non un permis d’urbanisme.

Lors de cette réunion du 28 avril, les promoteurs, les Consorts Naveau-Pinelle, présenteront leur projet de développer un nouveau quartier résidentiel sur 2,47 ha situés à l’angle des rues Jean Doye et Gilles Lefèvre.Cet espace est sur les Waibes, à droite de la rue d’Anderlues lorsque l’on vient de Thuin. Sur les prairies proches de l’école Pierre Danaux, non loin du nouveau Lidl qui a déjà suscité nombre commentaires des riverains, le consortium prévoit la construction d’une trentaine de maisons unifamiliales réparties, en autant de lots, et d’une douzaine d’appartements.

L’importance du projet devrait susciter l’intérêt tant des riverains proches que des citoyens de Lobbes, entité voisine. Cette réunion d’information leur permettra de prendre connaissance des détails du projet mais aussi d’émettre leurs observations et suggestions sur les points particuliers à prendre en compte dans l’étude d’incidences sur l’environnement. Il est également possible d’y présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.

Ces observations et suggestions peuvent aussi être transmises par courrier au collège communal de Thuin, service Urbanisme-Environnement, Grand-rue 36, à 6530 Thuin, en y indiquant ses nom et adresse. Une copie doit également être envoyée au demandeur du permis, afin qu’elle soit intégrée dans l’étude d’incidences: Consorts Naveau-Pinelle, Chaussée de Beaumont 454 à 7022 Harmignies. rip.waibes@hotmail.com