Florennes: 50 portraits de réfugiés par Abdulazez Dukhan

Les objectifs du projet "Destin Nations le monde" sont de développer le dialogue interculturel, favoriser la diversité culturelle et le vivre ensemble, aider à l’intégration socioculturelle, lever les préjugés… Ce projet souhaite mettre en lumière les différentes cultures et leur donner droit de parole. Il ne se veut pas une vitrine politique mais une prise de conscience des richesses, des beautés des pays abordés, de ses habitants, ainsi que des enjeux de la migration.

Le programme de "Destin Nations le monde, un regard neuf sur la Syrie" s’articule autour d’une exposition de photographies à laquelle viendront se greffer différents événements – témoignage, film, concert – et, se clôture par une soirée festive.

Dès le 22 avril à 19h, date du vernissage, l’exposition "50 Humans" présente 50 portraits photographiques réalisés par Abdulazez Dukhan, un jeune réfugié syrien de 23 ans, arrivé en Belgique en 2017, après être passé par les camps en Grèce. Lors de l’été 2020, il parcourt la Belgique à la rencontre de cinquante réfugiés et immigrants dont il documente l’histoire et tire un portrait. Aux photos s’associent ainsi des textes qui constituent des récits inspirants qui cassent les stéréotypes de la migration. À côté de l’exposition, se tiendra la présentation du livre de Sarah Degée et d’Altay Manço "Une décennie d’exil syrien: présences et inclusion en Europe", publié aux éditions de L’Harmattan.

Cette présentation par les auteurs sera suivie d’échanges avec le public.

Le 9 juin, Najah Alali, réfugiée syrienne qui vit avec sa famille à Mettet, évoquera avec le public de la bibliothèque son périple, qu’elle a raconté dans le livre "Quitter l’enfer" publié aux éditions Jets d’Encre.

Informations et réservations: 071 681468 ou bibliotheque@florennes.be ou sur lesite de la bibliothèque de Florennes.