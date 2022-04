Le Semeur essaime en Entre-Sambre-et-Meuse

Lancée fin 2020, la monnaie locale "le Semeur" a doublé en un an le nombre de commerces qui l’acceptent. De 35, le nombre de prestataires est passé à plus de 70. Le Semeur est accepté dans 12 communes: Momignies, Chimay, Couvin, Viroinval, Doische, Philippeville, Sivry-Rance, Beaumont, Walcourt, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Gerpinnes et Florennes.