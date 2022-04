Le GECO repasse à table, à Chimay ce jeudi 21 avril

Les membres et invités du GECO n’ont pas pour autant oublié le principe: se retrouver pour échanger sur ce que l’on fait, d’où l’on vient, qui on est… le tout en un minimum de temps puisqu’à chaque plat, les convives changent de table et d’interlocuteurs. L’occasion pour les responsables de TPE et PME de rencontrer un maximum d’entrepreneurs et ainsi nouer de précieux contacts, en un laps de temps record.

La formule 2022 a néanmoins quelque peu changé.Alors qu’avant 2020, ces repas avaient lieu à midi, cette fois, c’est en soirée que tous se retrouveront.Ce sera à 19h, dans le cadre charmant de la Ferme des 4 Saisons à Bourlers, rue de Scourmont 8. P.A.F: membre (en ordre de cotisation) ou partenaire du GECO: 60 € HTVA (72,60 € TTC) avec 1 personne max par entreprise; non-membre du GECO: 75 € HTVA (90,75 € TTC) avec 1 personne max par entreprise. Inscription obligatoire avant le 18 avril.Le versement de la participation sur le compte Geco BE73 2710 0335 9060 vaut inscription; n’oubliez pas d’indiquer votre nom et la mention “DT 2104”.

Infos: info@geco-asbl.be