Jean-Claude Marlair décrit « l’Hydre belge », les déviances du système démocratique, en un livre

L’homme n’en est pas à son coup d’essai. Outre des interventions dans les journaux sur le dossier des Tueurs du Brabant wallon, il est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés notamment au Congo, qu’il connaît bien.

Son pays, auquel il est particulièrement attaché, il le compare ici à l’Hydre, ce serpent mythologique dont la tête se démultiplie lorsqu’on la tranche. "J’y marque là ma déception, explique-t-il. Quand on voit ce que notre pays a réalisé jusqu’à la Première Guerre mondiale, c’est remarquable."

Entre les lignes, on comprend qu’il regrette que la Belgique se soit ensuite diluée dans des projets européens ou transatlantiques: "On y a perdu toutes nos qualités.Mais ce que je condamne, ce n’est pas la Belgique ou les Belges. Ce sont les élites.Il fut une époque où les Belges, même sous domination étrangère, constituaient le peuple le plus imaginatif.Quand on voit ce que nous sommes devenus…"

D’une histoire chronologique, il pointe plusieurs exemples: la colonisation du Congo, les années 80 avec les attentats et tueries du Brabant, ou encore le génocide du Rwanda et l’affaire Dutroux. "Des tas d’historiens sortent des bouquins sur l’histoire du pays. Mais ma démarche part de ce que je connais, parce que je l’ai vécu ou parce que j’ai remarqué que ce qui m’avait été transmis n’était pas juste."

Et c’est là que l’histoire de Belgique selon Jean-Claude Marlair prend un visage différent, en effet.

Léopold II, la peine de mort et la CIA

Au fil des pages, on découvre sa vision du règne de Léopold II et de la colonisation du Congo. "C’est un roi qui a travaillé pour son peuple. Lorsqu’il cherche une colonie, c’est pour son pays.Qu’est-ce que la Belgique s’est enrichie, en un siècle! Tous les bâtiments publics de prestige que nous avons dans le pays datent de son règne. C’est à cette époque que, derrière lui, le peuple belge a été le plus entreprenant. Aujourd’hui, on analyse cela avec nos considérations modernes mais il faut se replonger dans son contexte: il vivait à la fin de l’Ancien régime."

Une compassion pour le Congo? Elle est perceptible au fil des pages. Mais elle n’est pas prégnante. "La colonisation, c’est un choc des civilisations qui s’est produit partout dans le monde avec une race dominante, évoluée, face à des gens qui étaient à pieds nus.La Belgique a débarqué au Congo pour s’enrichir et l’a colonisé, en apportant du positif et du négatif. A-t-elle été plus lâche que les autres nations? Je ne le pense pas…"

L’évocation de l’affaire Dutroux, elle, est pour lui l’occasion de regretter la peine de mort, abolie quelques années auparavant. Mais ce qu’il fustige surtout, c’est un appareil judiciaire devenu inopérant, une "justice devenue matérialiste et administrative". Il en retire néanmoins du positif: l’énorme implication citoyenne lors de la marche blanche.

Dans son ouvrage, Jean-Claude Marlair va jusqu’à prendre des risques, en évoquant les années 80, rythmées par les attentats des Cellules Communistes Combattantes et par les Tueurs du Brabant wallon. Fort de plusieurs années d’enquête et de contacts avec des enquêteurs autant qu’avec les suspects, il balaie les enquêtes menées jusqu’ici, dénonçant les vrais responsables, d’après lui, de certaines attaques de supermarchés: "Toutes ne sont pas l’œuvre des TBW. On a tout mis dans le même panier mais certaines ont la même méthodologie et le même esprit, mais pas d’autres.Pour moi, Braine l’Alleud, Overijse et Alost sont de leur signature."

Jean-Claude Marlair met les pieds dans le plat et dénonce carrément les États-Unis. À l’époque, il était officier aux Chasseurs ardennais à Vielsalm, lors de l’attaque d’un atelier d’armurerie de la caserne Ratz. On retrouvera les armes volées, plus tard, dans la cache des CCC. "Dès le départ, j’ai compris ce qui se tramait. Ça a été préparé à la Maison blanche. Les ministres Martens et Tindemans s’y étaient fait engueuler par le président Reagan parce qu’en pleine guerre froide, la Belgique était bien trop laxiste. Il réclamait de meilleures infrastructures entre Anvers et le Rhin et un réinvestissement dans les renseignements et la gendarmerie.Comme par hasard, un budget de 4-5 milliards a été voté le lendemain de la tuerie d’Alost, dans ce sens. Et comme par enchantement, on n’a plus vu les tueurs du Brabant wallon."

Cette thèse d’une "politique de l’ombre actionnée de l’extérieur pour forcer le pays à se muscler" , pour reprendre feu notre confrère du Soir René Haquin, avait en effet été évoquée à l’époque.

Il se rappelle d’exercices militaires communs dirigés par des forces spéciales américaines, auxquels participaient des civils belges amenés par les G.I.’s, entraînés à la guerre.

Au fil des pages, l’ancien commandant de Vielsalm, qui a multiplié les missions au Congo, dénonce et fustige. "Ce que je cible à travers ce livre, ce sont nos décideurs.Nous devons exiger de nos élites qu’elles reprennent le pays en main, en écoutant la voix du peuple car notre démocratie actuelle a fait faillite." S’inspirer d’un Léopold II qui avait une vision à long terme, tirer les leçons des exemples d’actes manqués de notre pays, tel est le credo de l’auteur dans cet ouvrage sans langue de bois, à découvrir auprès des libraires qui se fournissent auprès de Tondeur Diffusion, au prix de 23 euros.