Cinq aires de pique-nique par entité, à Florennes, Gerpinnes, Mettet, Walcourt

Un même vote avait été organisé récemment à Gerpinnes et à Mettet. Il est envisagé prochainement à Florennes, également.

Si un tel dossier surgit dans ces quatre entités, c’est parce qu’elles font partie du Groupement d’action locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse, le GAL. Cette structure aide les communes à répondre à un appel à projet du Commissariat général au tourisme pour installer 20 aires de pique-nique dans les quatre entités. Si la candidature intersambriomosane est retenue, un subside de 60% pourra être obtenu pour la réalisation de ces infrastructures d’accueil à vocation touristique. "J’espère, dans ce cas, que l’on pourra les installer à la fin de cette année" , nous commente Lucas Polomé, qui coordonne ce projet.

Où pourra-t-on peut-être pique-niquer?

Sur l’entité de Florennes, les aires sont prévues à Flavion près de la fontaine, sur la place de Rosée, à la rue de la Goethe à Saint-Aubin et à Morialmé, rue de la Petterie. Une cinquième implantation doit encore être précisée.

À Gerpinnes, les sites se trouvent au Bois du Tournibus (à définir, en discussion avec le DNF), au Chêne Sainte-Rolende, au RAVeL d’Acoz près du ballodrome, au "Point X" du RAVeL et au Bois du Prince (rue de la source près du sentier).

Mettet devrait pique-niquer près de la fontaine à Furnaux, sur la place de Scry, à proximité du château de Thozée, à la plaine de jeux de Graux et à Bossière, rue de Maison et Ravel 150.

Enfin, dans l’entité de Walcourt, les aires seront situées à la Taille Bastin à Clermont, à la rue Trieu d’Aublain à Chastrès (sur le tracé de la balade thématique "Chastrès, Pays des Splingues"), à Tarcienne sur le tracé de la future promenade, devant le château de Berzée (sur le tracé de la balade "D’un château à l’autre") et à Walcourt, rue du Jardinet (sur le passage du GR12 et des promenades "Au Fil de Pry" et "Le Grand Tour").

Pas de poubelle, place au zéro déchet!

Le GAL envisage de l’acier et du bois comme matériaux. Sur chacun de ces sites, un range-vélo sera installé près d’une table de pique-nique. "Dans de la démarche zéro déchet, aucune poubelle ne sera installée à proximité des nouvelles aires de pique-nique. Un panneau d’information sera installé pour sensibiliser le touriste sur cette démarche en l’invitant à emporter son déchet avec lui", a expliqué l’échevin du Tourisme de Walcourt, Philippe Bultot (MR-EC). Son entité compte déjà, sur son territoire, non moins de 240 poubelles publiques que le service Environnement doit vidanger régulièrement.

Cette question des déchets n’a pas suscité des craintes qu’à Walcourt. Lors du vote du même point à Gerpinnes, le conseiller Alain Struelens (Horizons) a émis des doutes sur la civilité des promeneurs. Quid des nuisances pour les riverains? Des déchets qui seront inévitablement trouvés sur place? Le mayeur local, Philippe Busine (Les Engagés), a expliqué que des sites avaient été rapprochés des voiries de manière à faciliter l’accès aux ouvriers communaux. "S’il y a des soucis, on placera des poubelles…"