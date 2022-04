Mais d’habitude, cette statistique est enregistrée pendant les vacances d’été et pour toute une entité. Ici, 2000 éclaireurs de la Fédération des Scouts convergeront vers le seul village d’Olloy, ce samedi, dans le cadre d’un challenge organisé chaque année à l’adresse des ados enfoulardés: le Gamelle Trophy.

Les Ollégiens verront les premiers scouts débarquer dans les alentours du terrain de football dès la fin de journée de vendredi. Ces 300 premiers participants sont des animateurs et encadrants de la fédération, chargés de l’organisation.

Les jeunes participants, âgés de 12 à 15 ans, arriveront en car dans la matinée du samedi. "La rue Jean Chot sera placée en sens unique, dans le sens de l’entrée dans le village , nous explique le bourgmestre Baudouin Schellen. Les cars devront attendre dans le zoning de Mariembourg. Ils viendront vers Olloy au rythme d’un car toutes les cinq minutes."

L’après-midi, les jeunes participeront à une grande course d’orientation autour d’Olloy, où une centaine de balises seront placées. "Ils circuleront en patrouille", nous explique Coline Wellemans, des Scouts. Elle rassure d’embléeles Viroinvalois: "Il n’y aura pas de porte-à-porte, puisque la mendicité est interdite chez les scouts. Ils ne chercheront pas de logement puisqu’ils logeront dans une pâture le long du Viroin. Les repas sont aussi compris dans le week-end…"

Le bourgmestre ajoute qu’il n’est pas prévu de sonorisation en soirée et toutes les activités devront se terminer vers minuit. "On sent qu’il y a du professionnalisme dans cette organisation. Je pense que cela se passera bien."

Il reste cependant à prendre garde aux piétons sur les voiries dans l’entité, d’autant qu’à ce rassemblement s’ajoute le trail du Tyrol de Petigny, qui sillonnera aussi des chemins viroinvalois.

La Fédération des Scouts est une habituée des événements de masse, puisqu’elle compte 54300 scouts, régulièrement réunis dans des événements qui rassemblent des jeunes venus des quatre coins de la francophonie. Olloy a déjà accueilli le rassemblement Xpirience des pionniers, âgés de 16 à 18 ans.