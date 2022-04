Le calendrier 2022

23,24 avril : au profit du comité du jeu de quilles ; 30 avril et 1er mai : pour l’école de musique ; 7 et 8 mai : pour les Jeunes en route ; 14 et 15 mai : Les Nutons du carnaval ; 21 et 22 mai : Fête d’Halloween ; 28, 29 mai : ASBL Scoubalou ; 4,5 et 6 juin : Marche Saint-Victor ; 11 et 12 juin : crèche de Noël de la place ; 18 et 19 juin : comité des fêtes ; 25 et 26 juin : au profit de la restauration de l’orgue de l’église ; 2 et 3 juillet : 12 heures, au profit des Galapiias ; 9 et 10 juillet : Marche Saint-Victor ; 16 et 17 juillet : Gestion du plateau des Roches ; 23 et 24 juillet : Les Gaulois du carnaval ; 30 et 31 juillet : les 3x20 ; 6 et 7 août : au profit de l’équipement de la salle communale ; 20 et 21 août : comité Maya ; 27 et 28 août : les Vamps du carnaval ; 3 et 4 septembre : les fanfares ; 10 et 11 septembre : comité des fêtes ; 17 et 18 septembre : comité de la Saint-Nicolas ; 24 et 25 septembre : Les Copains d’Abord du carnaval.